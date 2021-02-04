Нафта подорожчала до максимуму за рік завдяки рішенню ОПЕК+ скоротити видобуток

Ціни на нафту в четвер, 4 лютого, зросли після того, як альянс основних виробників ОПЕК + вирішив дотримувався політики скорочення видобутку. Крім того, запаси сирої нафти в США впали до найнижчого рівня з березня минулого року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent 0,9%, до 58,97 доларів за барель до 07:41 за Гринвічем, раніше досягнувши максимуму з 21 лютого 2020 року після рішення ОПЕК+. Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли в ціні на 1%, до 56,22 доларів за барель після досягнення в середу самого високого рівня розрахунків за рік.

"Ціни на нафту зростають після того, як ОПЕК + переконала енергетичний ринок, що вони сповнені рішучості без зволікання прискорити перебалансування ринку", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники (ОПЕК+) розширила свою поточну політику видобутку нафти на засіданні в середу, що є ознакою того, що виробники задоволені, що їх різке скорочення поставок виснажує запаси, незважаючи на невизначені перспективи відновлення у зв'язку з затягуванням пандемії коронавірусу.

Як повідомило в середу Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти в США впали минулого тижня до 475,7 млн барелів, найнижчого рівня з березня.

За словами Мойя з OANDA, постійний прогрес у впровадженні вакцин проти COVID-19 також є важливим чинником зростання цін на нафту.

"Зараз у світі є кілька ефективних вакцин проти COVID, які дійсно повинні змусити торговців енергоресурсами переглянути свої прогнози до пандемічної поведінки", - сказав він.

Ринок також підтримали новини про те, що демократи в Конгресі США зробили перші кроки до просування запропонованого президентом Джо Байденом плану допомоги у зв'язку з коронавірусом на суму 1,9 трильйона доларів.

Нагадаємо, інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до 65 доларів за барель до липня 2021 року. Зростання буде спостерігатися на тлі напруженого нафтового ринку і повільного відновлення попиту.

За прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долара за барель, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.