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Нафта подорожчала до 120 доларів перед зустріччю ОПЕК+

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Україна, Середа 29 червня 2022 15:49
Нафта подорожчала до 120 доларів перед зустріччю ОПЕК+ Фото: ціни на нафту зросли до 120 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту ростуть четвертий день поспіль, при цьому ціна на нафту марки Brent наблизилася до позначки 120 доларів за барель через занепокоєння про вільні потужності і планів країн G7 ввести граничні ціни на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У середу ОПЕК і ОПЕК+ почали серію дводенних зустрічей. Джерела повідомляють, що шанси на серйозні зміни політики в цьому місяці малоймовірні.

На своєму останньому засіданні на початку червня ОПЕК + вирішила прискорити скорочення видобутку і збільшувати видобуток щомісяця на 648 тисяч барелів на добу в липні і серпні в порівнянні з попереднім збільшенням на 432 тисяч. ОПЕК + складається з ОПЕК і таких союзників, як Росія.

Вашингтон привітав рішення ОПЕК, яке було прийнято після декількох місяців тиску з боку Заходу на ОПЕК + з метою збільшити видобуток, щоб допомогти знизити ціни на нафту, які злетіли в результаті санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Тим не менш, ціни продовжували зростати через брак пропозиції і побоювань, що ОПЕК близька до вичерпання резервних потужностей для подальшого збільшення видобутку.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав на цьому тижні президенту США Джо Байдену, що йому сказали, що Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати навряд чи можуть збільшити видобуток нафти.

У наступному місяці Байден відправиться на Близький Схід, в тому числі в Саудівську Аравію, і, як очікується, чинитиме тиск на Ер-Ріяд, щоб той збільшив виробництво.

Нагадаємо, лідери G7 домовилися вивчити питання про обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Таким чином буде знижена здатність Москви фінансувати її вторгнення в Україну

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