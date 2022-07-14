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Нафта знову подорожчала до 100 доларів: що вплинуло на ціни

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Токіо, Четвер 14 липня 2022 08:33
Нафта знову подорожчала до 100 доларів: що вплинуло на ціни Фото: ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту виросли в четвер, 14 липня, а Brent подолала позначку в 100 доларів за барель. Інвестори оцінюють перспективу значного підвищення процентної ставки в США, яке зупинить інфляцію і знизить попит на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 0,7%, до 100,25 доларів за барель після того, як другу сесію поспіль в середу опустилися нижче 100 доларів. Американська нафта марки West Texas Intermediate з поставкою в серпні коштувала 96,85 долара за барель, що на 0,6%, вище попередньої сесії.

Ціни на нафту за останні два тижні впали через побоювання з приводу рецесії, незважаючи на скорочення експорту сирої нафти і нафтопродуктів з Росії на тлі західних санкцій і перебоїв з поставками до Лівії.

"В даний момент все це викликано настроями, і це викликало більшу частину втрат, що спостерігаються на нафтових ринках за останні кілька тижнів. Я не бачу будь - яких істотних змін у фундаментальних показниках пропозиції нафти, і, ймовірно, тому ми все ще бачимо, що Brent тримається на рівні близько 100 доларів", - сказав Хоуї Лі, економіст сінгапурського банку OCBC.

Федеральна резервна система США посилює боротьбу з 40-річною високою інфляцією, різко підвищивши ставку на 100 базисних пунктів в цьому місяці після того, як похмурий звіт про інфляцію показав посилення цінового тиску. Очікується, що підвищення ставки ФРС піде за аналогічним несподіваним кроком Банку Канади в середу.

Інвестори також кинулися до долара, який часто розглядається як актив-притулок. У середу індекс долара досяг 20-річного максимуму, що зробило покупку нафти дорожчою для покупців за межами США.

Занепокоєння з приводу стримування COVID-19 в декількох китайських містах, щоб приборкати нові випадки високоінфекційного підваріанта, також стримувало ціни на нафту.

Тим часом президент США Джо Байден у п'ятницю вилетить до Саудівської Аравії, де візьме участь у саміті союзників по Перській затоці і закличе цих союзників добувати більше нафти.

Тим не менш, резервні потужності в Організації країн-експортерів нафти закінчуються, і більшість виробників працюють на максимальній потужності, і існують сумніви щодо того, скільки додаткових Саудівська Аравія може швидко вивести на ринок.

Нагадавши, США обговорюють з союзниками обмеження цін на російську нафту. радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що зазначив, що США також взаємодіють з низкою країн, які є найбільшими імпортерами російської нафти,

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