Нафта піднялася вище 120 доларів після того, як Саудівська Аравія підвищила ціни

Нафта марки Brent виросла на 0,8%, до 120,63 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,8%, до 119,80 доларів за барель.

Саудівська Аравія підвищила офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської легкої нафти сорту Arab в Азії до премії в 6,50 доларів в порівнянні із середнім значенням еталонних показників оману і Дуба після премії в 4,40 доларів в червні, повідомила Державна нафтовидобувна компанія Aramco.

Липнева OSP є найвищою з травня, коли ціни досягли історичного максимуму через побоювання з приводу перебоїв з поставками з Росії на тлі санкцій у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Підвищення цін відбулося, незважаючи на рішення минулого тижня Організації країн-експортерів нафти і її союзників (ОПЕК+) збільшити видобуток в липні і серпні на 648 тисяч барелів на добу, або на 50% більше, ніж планувалося раніше.

Багато хто вважає, що рішення ОПЕК + прискорити збільшення видобутку навряд чи задовольнить попит, оскільки збільшення частки поширюється на всіх членів, включаючи Росію, яка стикається з санкціями.

"Хоча це збільшення вкрай необхідно, воно не відповідає очікуванням зростання попиту, особливо з урахуванням часткової заборони ЄС на імпорт російської нафти", - відзначає аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Італійська Eni та іспанська Repsol можуть почати поставки венесуельської нафти до Європи вже наступного місяця, щоб компенсувати російську нафту. Однак обсяг, який отримають компанії, не очікується великим.