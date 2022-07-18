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Нафта піднялася вище 100 доларів: що впливає на світові ціни

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Токіо, Понеділок 18 липня 2022 08:30
Нафта піднялася вище 100 доларів: що впливає на світові ціни Фото: ціни на нафту піднялися вище 100 доларів за барель 18 липня (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту продовжили зростання в понеділок, 18 липня. Цьому сприяло ослаблення долара і обмежені запаси, які нівелювали побоювання з приводу рецесії і перспективи широкомасштабних обмежень через Covid-19 в Китаї, знову знижують попит на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставками у вересні зросли на 0,7%, до 101,85 долара за барель після зростання на 2,1% у п'ятницю. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI з поставкою в серпні подорожчали на 0,3%, до 97,86 доларів за барель після зростання на 1,9% на попередній сесії.

Минулого тижня Brent і WTI зафіксували найбільше тижневе падіння приблизно за місяць через побоювання рецесії, яка вдарить по попиту на нафту. На цьому тижні в деяких частинах Китаю продовжилися масові навчання з тестування на COVID, що викликало стурбованість з приводу попиту на нафту у другого за величиною в світі споживача нафти.

Візит Байдена до Саудівської Аравії

Проте постачання нафти залишалися обмеженими, що підтримувало ціни. Як і очікувалося, поїздка президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії не призвела до будь-яких обіцянок з боку провідного виробника нафти ОПЕК збільшити пропозицію нафти.

Байден хоче, щоб виробники нафти в Перській затоці збільшили видобуток, щоб знизити ціни на нафту і знизити інфляцію.

У неділю Амос Хохштейн, старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки, заявив, що поїздка призведе до того, що виробники нафти зроблять "ще кілька кроків" з точки зору поставок, хоча він не сказав, в яку країну або країни збільшать виробництво.

"Незважаючи на те, що не було ніяких негайних обіцянок збільшити видобуток нафти, США, як повідомляється, вказали на очікуване поступове збільшення видобутку", - сказав Баден Мур, глава відділу досліджень сировинних товарів в Національному австралійському банку.

"Північний потік"

На цьому тижні світові ринки зосереджені на відновленні поставок російського газу в Європу по газопроводу "Північний потік-1", ремонт якого повинен завершитися 21 липня. Уряди, ринки і компанії побоюються, що зупинка може бути продовжена через війну Росії проти України.

Втрата цього газу сильно вдарить по Німеччині, четвертій за величиною економіці світу, і посилить загрозу рецесії.

Обмеження ціни на російську нафту

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в суботу, що провела продуктивні зустрічі з приводу запропонованого обмеження цін на російську нафту з цілою низкою країн в кулуарах зустрічі фінансових керівників групи 20 найбільших економік. Єллен підняла питання про цінову межу під час віртуальної зустрічі 5 липня з віце-прем'єром Китаю Лю Хе, повідомило минулого тижня Міністерство торгівлі Китаю.

Нагадаємо, глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала офіційних осіб групи 20 найбільших економік вжити термінових заходів по боротьбі з інфляцією. Вона попередила, що глобальні економічні перспективи можуть погіршитися, якщо ціни продовжать підвищуватися.

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