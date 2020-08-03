Нафта падає через збільшення видобутку країнами ОПЕК+

Ціни на нафту в понеділок, 3 серпня, знизилися через побоювання з приводу надмірної пропозиції, оскільки країни ОПЕК+ знизили скорочення видобутку в серпні. Крім того, зростання кількості випадків COVID-19 у всьому світі вказує на уповільнення зростання попиту на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 0,69% до 43,22 доларів за барель 10:00 за київським часом, нафта WTI знизилася на 0,84% до 39,93 доларів за барель.

Brent показала четвертий місяць зростання в липні, а нафта WTI - третій. Обидва контракту зросли з нижчої точки, досягнутою у квітні, коли велика частина світу була заблокована через пандемію коронавірусу.

ОПЕК+ (група ОПЕК та її союзники, включаючи Росію), збирається збільшити видобуток в серпні, додавши близько 1,5 млн барелів на добу у світові поставки.

"Інвесторів турбує надлишок пропозиції, оскільки ОПЕК+ повинна почати знижувати скорочення видобутку в цьому місяці, а відновлення цін на нафту з рекордно низьких рівнів, ймовірно, буде стимулювати виробників сланцю США нарощувати видобуток", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень у Nissan. Цінні папери.

"Крім того, побоювання з приводу відновлення випадків коронавірусу чинять тиск на нафтові ринки", - сказав він.

У цьому році ціни на нафту будуть повільно зростати, оскільки поступове ослаблення обмежень, викликаних коронавірусом, підвищує попит, хоча друга хвиля COVID-19 може сповільнити темпи відновлення, згідно з опитуванням Reuters.

Видобуток нафти ОПЕК у липні зросла більш ніж на 1 мільйон барелів на добу, оскільки Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки припинили добровільне додаткове скорочення виробництва, а інші члени ОПЕК не досягли великого прогресу в дотриманні обмежувальної угоди.

Видобуток ОПЕК у липні склала в середньому 23,32 мільйона барелів на добу. Це на 970 тис. барелів на добу вище переглянутого червневого показника, який був найнижчим з 1991 року.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти і її союзники (група ОПЕК+) домовилися 15 липня скоротити масштаби скорочення видобутку нафти з серпня.

Країни ОПЕК+ знизять свої скорочення до 7,7 млн барелів на добу, в той час як зараз діють скорочення на 9,7 млн барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, через падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.