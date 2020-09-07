Нафта падає після зниження цін Саудівською Аравією

Ціни на нафту в понеділок, 7 вересня, впали більш ніж на 1% після того, як Саудівська Аравія оголосила про зниження цін на поставки в Азію. Оптимізм з приводу відновлення попиту знижується на тлі пандемії коронавіруса.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent торгується на рівні 42,06 доларів за барель, знизившись на 1,41% до 10:00 за київським часом, після того, як раніше впала до 41,51 доларів, найнижчого рівня з 30 липня. Ціна на нафту марки WTI впала на 1,66%, до 39,11 доларів за барель після падіння до 38,55 доларів, найнижчого рівня з 10 липня.

Світ як і раніше затоплений сирою нафтою і паливом, незважаючи на скорочення поставок Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і їх союзниками (ОПЕК+), і зусилля урядів щодо стимулювання світової економіки і попиту на нафту. В результаті нафтопереробники скоротили виробництво палива, а виробники нафти, такі як Саудівська Аравія, знизили ціни, щоб компенсувати падіння попиту на нафту.

"Настрої зіпсувалися, і попереду може з'явитися певний тиск з боку продавців», - сказав Хоуї Чи, економіст сінгапурського банку OCBC.

День праці у понеділок знаменує собою традиційне завершення сезону пікового річного попиту в Сполучених Штатах, що відновило увагу інвесторів до поточного млявого попиту на паливо з боку найбільшого у світі споживача нафти.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, який підтримував ціни рекордними закупівлями, в серпні знизив їх споживання.

"Надлишкові поставки, побоювання ослаблення вимог ОПЕК+, закінчення автомобільного сезону в США і застарілі довгі позиції - всі разом підірвало довіру до нафти", - сказав у записці старший ринковий аналітик OANDA Джеффрі Халлі.

Найбільший у світі експортер нафти Саудівська Аравія знизила офіційну відпускну ціну на нафту сорту Arab Light у жовтні найбільше з травня, що вказує на те, що попит залишається слабким. Азія - найбільший ринок Саудівської Аравії по регіонах.

У серпні група ОПЕК+ знизила скорочення видобутку до 7,7 млн барелів на добу після того, як світові ціни на нафту піднялися до історичного мінімуму, викликаного пандемією коронавіруса.

Нафта також знаходиться під тиском, оскільки американські компанії збільшили обсяги буріння для нових поставок після нещодавнього відновлення цін на нафту.

Енергетичні компанії США минулого тижня додали бурові установки для видобутку нафти та природного газу вдруге за останні три тижні, згідно щотижневому звіту Baker Hughes Co.

Нагадаємо, в серпні ціни на енергоносії, зокрема нафту і природний газ, росли. Тільки наявність значних запасів в нафто - і газосховищах, незважаючи на їх деяке зменшення, стримувало зростання.

Нагадаємо, через падіння цін на нафту, в січні-липні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 28% до 4,564 млрд доларів.