Військова хунта М'янми має намір імпортувати нафтопродукти з Росії

М'янма, що знаходиться під контролем військових, планує імпортувати Російський бензин і мазут, щоб полегшити проблеми з поставками і зростанням цін, повідомив представник хунти. Це остання країна, що розвивається, яка пішла на цей крок в умовах глобальної енергетичної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Країна Південно-Східної Азії підтримує дружні відносини з Росією. Обидві країни знаходяться під санкціями з боку західних країн - М'янма за військовий переворот, в результаті якого було повалено обраний уряд минулого року, і Росія за її вторгнення в Україну.

Росія шукає нових покупців для своїх енергоресурсів в регіоні, оскільки її найбільший експортний пункт, Європа, в кінці цього року поетапно введе ембарго на російську нафту.

"Ми отримали дозвіл на імпорт бензину з Росії", - заявив військовий представник Зо Мін Тун на прес-конференції, додавши, що перевага віддається "низькій вартості".

За повідомленнями ЗМІ, партії мазуту повинні почати надходити з вересня.

Зо Мін Тун сказав, що глава хунти Мін Аун Хлайн обговорював нафту і газ під час поїздки в Росію минулого місяця. М'янма тепер імпортує своє паливо через Сінгапур.

Військові створили Комітет із закупівель російської нафти, який очолив близький союзник Мін Аунг Хлаїнг, щоб контролювати закупівлю, імпорт і транспортування палива за розумними цінами в залежності від потреб М'янми.

Крім заворушень, М'янма сильно постраждала від високих цін на паливо і відключення електроенергії, що спонукало її військове керівництво звернутися до імпорту мазуту, який можна використовувати на електростанціях.

Ціни на бензин зросли приблизно на 350% після перевороту в лютому минулого року приблизно до 1 долара за літр. За повідомленнями ЗМІ, минулого тижня заправні станції закрилися в різних частинах країни через брак палива. Росія також є великим постачальником зброї для збройних сил М'янми.