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Нафта дорожчає після введення ЄС ембарго проти Росії

Фото: ціни на нафту ростуть 31 травня через ембарго проти Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок, 31 травня, після того, як ЄС погодив шостий пакет санкцій проти Росії, який включає в себе нафтове ембарго. Це посилило побоювання з приводу пропозиції на ринку на тлі зростаючого попиту напередодні пікового літнього автомобільного сезону в США і Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на липень подорожчали на 1,13 долара до нового двомісячного максимуму в 122,80 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI торгувалися на рівні 118,25 долара за барель, що на 3,18 долара вище рівня закриття п'ятниці. У понеділок розрахунків не було через святковий день у США. Обидва еталони демонструють щоденний приріст з середи.

Лідери Європейського Союзу погодилися скоротити 90% імпорту нафти з Росії до кінця 2022 року, вирішивши тупикову ситуацію з Угорщиною через найжорсткіші санкції блоку щодо Москви з моменту вторгнення в Україну три місяці тому.

"Це безумовно дуже оптимістично для ціни на нафту, враховуючи напруженість у поставках. Ціна на нафту зараз рухається до березневих максимумів", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets. За її словами, відкриття Китаю також підтримує ціни.

Ціни на нафту злетіли в березні до найвищого рівня з 2008 року і зросли більш ніж на 55% в цьому році.

Вони повинні отримати додаткову підтримку, оскільки очікується, що попит з боку Китаю зросте після ослаблення обмежень на COVID-19.

Шанхай оголосив про закінчення двомісячного блокування і дозволить переважній більшості жителів найбільшого міста Китаю покинути свої будинки і водити свої автомобілі з середи.

Нагадаємо, глави держав і урядів ЄС погодили введення ембарго у новому пакеті санкцій проти РФ.

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Нафта