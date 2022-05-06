Нафта дорожчає третій день поспіль в очікуванні ембарго ЄС

Ціни на нафту зростають третю сесію поспіль у п'ятницю, 6 травня, ігноруючи побоювання з приводу глобального економічного зростання. Побоювання з приводу скорочення поставок підтримали ціни напередодні ембарго Європейського Союзу, що насувається, на російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,8%, до 111,74 доларів за барель, в той час як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) виросла 0,7%, до 109,06 доларів за барель.
Brent і WTI дорожчають другий тиждень поспіль завдяки пропозиції ЄС поступово припинити постачання російської сирої нафти через шість місяців і нафтопродуктів до кінця 2022 року. Це також призведе до заборони всіх судноплавних і страхових послуг для транспортування російської нафти. План як і раніше вимагає одностайної підтримки з боку 27 країн блоку.
"Є побоювання з приводу глобального зростання і того, що він може означати для попиту на нафту. Однак насувається заборона ЄС на російську нафту більш ніж компенсує це на даний момент, і тому повинен обмежити падіння цін", - сказав Уоррен Паттерсон, який очолює відділ досліджень сировинних товарів ING.
Що стосується пропозиції, ОПЕК + погодилися, як і очікувалося, на черговий скромний щомісячний зростання видобутку нафти. Ігноруючи заклики західних країн збільшити видобуток, ОПЕК + вирішила збільшити видобуток в червні на 432 тисяч барелів на добу відповідно до свого плану з ослаблення обмежень, введених після того, як пандемія вдарила по попиту.
Комісія Сенату США висунула законопроект, який може піддати ОПЕК+ судовим позовам за змову з метою підвищення цін на нафту. Конгресу не вдавалося прийняти варіанти Закону більше двох десятиліть, але законодавці стурбовані зростанням інфляції і високими цінами на бензин
Нагадавши, шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Ощадбанку від SWIFT. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.