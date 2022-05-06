Нафта дорожчає третій день поспіль в очікуванні ембарго ЄС

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,8%, до 111,74 доларів за барель, в той час як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) виросла 0,7%, до 109,06 доларів за барель.

Brent і WTI дорожчають другий тиждень поспіль завдяки пропозиції ЄС поступово припинити постачання російської сирої нафти через шість місяців і нафтопродуктів до кінця 2022 року. Це також призведе до заборони всіх судноплавних і страхових послуг для транспортування російської нафти. План як і раніше вимагає одностайної підтримки з боку 27 країн блоку.

"Є побоювання з приводу глобального зростання і того, що він може означати для попиту на нафту. Однак насувається заборона ЄС на російську нафту більш ніж компенсує це на даний момент, і тому повинен обмежити падіння цін", - сказав Уоррен Паттерсон, який очолює відділ досліджень сировинних товарів ING.

Що стосується пропозиції, ОПЕК + погодилися, як і очікувалося, на черговий скромний щомісячний зростання видобутку нафти. Ігноруючи заклики західних країн збільшити видобуток, ОПЕК + вирішила збільшити видобуток в червні на 432 тисяч барелів на добу відповідно до свого плану з ослаблення обмежень, введених після того, як пандемія вдарила по попиту.

Комісія Сенату США висунула законопроект, який може піддати ОПЕК+ судовим позовам за змову з метою підвищення цін на нафту. Конгресу не вдавалося прийняти варіанти Закону більше двох десятиліть, але законодавці стурбовані зростанням інфляції і високими цінами на бензин

Нагадавши, шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Ощадбанку від SWIFT. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною.