Нафта дорожчає через скорочення поставок до США з Саудівської Аравії

Brent торгується на позначці в 61,94 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 31 января 2019 года, торгуется около отметки 62 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:04 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,94 доллара. Это на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, накануне нефть начала дорожать на фоне данных Управления энергетической информации (EIA) о снижении поставок саудовской нефти в США. В частности, еженедельный отчет показал, что импорт в США из Саудовской Аравии сократился более чем вдвое по сравнению с предыдущей неделей - до 442 тыс. баррелей в сутки

Кроме того, санкции США против венесуэльской компании PDVSA также спровоцировали сбои поставок. В связи с этим запасы нефти в портах и терминалах Венесуэлы растут.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что банкирам, брокерам, трейдерам, посредникам и бизнесменам не стоит проводить операции с венесуэльскими товарами, золотом или нефтью.