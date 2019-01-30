Болтон закликає банкірів і трейдерів не заключати угод з Венесуелою

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

За словами Болтона, "США готові приймати нові кроки щодо ситуації у Венесуелі"

Банкірам, брокерам, трейдерам, посередникам і бізнесменам не варто проводити операції з венесуэльскими товарами, золотом або нафтою. Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болтона.

За словами Болтона, "США готові приймати нові кроки щодо ситуації у Венесуелі".

"Не торгуйте золотом, нафтою або іншими венесуельськими товарами, які мафія Мадуро краде у народу Венесуели", - написав він.

Раніше президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером опозиції Венесуели і спікером Національної асамблеї Хуаном Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни.

У ході бесіди сторони домовилися підтримувати зв'язок на тлі нових запланованих акцій протесту і відновлювати відносини. За словами Сандерс, Трамп поговорив з Гуайдо, щоб показати свою рішучу підтримку боротьби за відновлення демократії.

Крім того, Дональд Трамп закликав громадян США утриматися від поїздок до Венесуели у вигляді масових протестів у країні.

Додамо, в ході протестів проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро були затримані 850 чоловік, загинули 40 осіб. З 26 загиблих були застрелені проурядовими силами, ще п'ятеро вбиті під час обшуків будинків, 11 людей стали жертвами грабіжників.