Нафта дорожчає на скороченні видобутку в країнах ОПЕК

Ціни на нафту знаходяться вище позначки 66 доларів за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 7 марта 2019 года, поднялась выше отметки в 66 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:38 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 66,16 доллара. Это на 0,64% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, фьючерсы на нефть растут на фоне сокращения добычи в странах-участницах ОПЕК и санкций Вашингтона против Венесуэлы и Ирана. В то же время рекордный объем производства в США и рост запасов ограничивают дальнейший подъем цен.

По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в США на прошлой неделе выросли значительно сильнее, чем ожидалось - на 7,07 млн баррелей (до 452,9 млн баррелей). Добыча нефти в США остается на рекордном уровне в 12,1 млн баррелей в сутки.

Напомним, ранее Национальный банк Украины назвал причины роста мировых цен на нефть. Весомыми факторами были рост импорта нефти Китаем и снижение общей добычи в ОПЕК в основном за счет Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Анголы.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть становятся слишком высокими.