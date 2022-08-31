Нафта знову дорожчає різкого обвалу: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,9%, до 92,49 доларів за барель після падіння на 5,37 долара на попередній сесії через побоювання рецесії.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в середу, виросли на 0,7%, до 100,01 доларів за барель після падіння у вівторок на 5,78 долара. Більш активний листопадовий контракт подорожчав на 1%, до 98,77 доларів за барель.

Коливання цін з моменту початку війни Росії проти України шість місяців тому налякали хедж-фонди і спекулянтів і скоротили обсяг торгів, що, в свою чергу, ще більше посилило коливання ринку.

"Я не можу підкреслити, що низька ліквідність означає, що нас чекають деякі волатильні рухи", - сказав аналітик з сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси бензину скоротилися приблизно на 3,4 млн барелів, в той час як запаси дистилятів, включаючи дизельне і реактивне паливо, скоротилися приблизно на 1,7 млн барелів за тиждень, що закінчився 26 серпня.

Трохи слабший долар США також підтримав ринок, і, отже, Нафта стала дешевшою для покупців, що тримають інші валюти.

Зростання цін було обмежено побоюваннями, що деякі з найбільших міст Китаю - від Шеньчженя до Даляня - вводять обмеження і закривають підприємства, щоб приборкати COVID-19, в той час як друга за величиною економіка світу вже відчуває слабке зростання.

Що стосується пропозиції, то на експорт нафти з Іраку не вплинуло найжорстокіше насильство, що спостерігалося в Багдаді за останні роки. Сутички ослабли у вівторок після того, як впливовий священнослужитель Муктада ас-Садр наказав Своїм послідовникам припинити протести.

Основним фактором, що підтримує ціни на даний момент, є розмови членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і їх союзників (ОПЕК+), про те, що вони можуть скоротити видобуток для стабілізації ринку. Наступна зустріч ОПЕК + відбудеться 5 вересня.

"Що стосується скорочень ОПЕК, Я не думаю, що хтось вірить, що негайні скорочення матимуть серйозні наслідки", - сказав Сукріт Віджаякар, директор енергетичного консалтингу Trifecta.

По-друге, оскільки загроза рецесії здається реальною, інвестори готові дозволити Brent поки коливатися між 90 і 110 доларами, додав він.