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Нафта дорожчає напередодні саміту ЄС щодо санкцій проти Росії

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Токіо, Понеділок 30 травня 2022 08:29
Нафта дорожчає напередодні саміту ЄС щодо санкцій проти Росії Фото: ціни на нафту расту 30 травня в очікуванні ембарго на поставки з Росії  (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в понеділок, 30 травня, зросли до двомісячного максимуму нафти перед самітом ЄС шостому пакету санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну. Трейдери чекають, чи досягне Європейський союз Угоди про заборону російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 0,4%, до 119,89 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту WTI підросли на 0,5%, до 115,67 доларів за барель, продовжуючи впевнене зростання минулого тижня.

Лідери ЄС повинні провести зустріч у понеділок і вівторок, щоб обговорити шостий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

"Я не думаю, що було б перебільшенням припустити, що спекулянти готуються до стрибка ринку нафти після саміту ЄС", - сказав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Будь-яка подальша заборона на російську нафту посилить ситуацію на ринку сирої нафти, який і без того перевантажений через зростаючий попит на бензин, дизельне паливо і авіакеросин напередодні пікового літнього сезону попиту в США і Європі.

Уряди ЄС не змогли домовитися про ембарго на російську нафту в неділю, але продовжать переговори про угоду щодо заборони морських поставок російської нафти при дозволі поставок по трубопроводу напередодні саміту в понеділок.

У разі угода дозволить Угорщині, Словаччині та Чехії продовжувати отримувати свою російську нафту по трубопроводу "Дружба" протягом деякого часу, поки не будуть організовані альтернативні поставки.

Нафтовий ринок також був у напрузі після того, як Іран у п'ятницю заявив, що його військово-морський флот захопив два грецьких нафтових танкери в помсту за конфіскацію іранської нафти Сполученими Штатами з танкера, затриманого біля узбережжя Греції.

"Це створює загрозу подальших перебоїв з потоками нафти через Ормузьку протоку, через яку проходить третина світової торгівлі", - відзначають аналітики ANZ Research.

Ціни на нафту також були підтримані падінням долара США, оскільки інвестори послабили очікування агресивного підвищення ставок в США і зменшилися побоювання з приводу глобальної рецесії. Слабший Долар робить нафту менш дорогою для імпортерів, що тримають інші валюти.

Нагадавши, Росія може істотно знизити видобуток нафти - на 20-30% - до 7-8 млн барелів на добу. Причиною скорочення видобутку називають зниження попиту на російську нафту на світовому ринку і введені проти РФ санкції.

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