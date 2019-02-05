Нафта дорожчає на перспективах скорочення поставок

Brent торгується на позначці 62,59 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 5 февраля 2019 года, торгуется выше 62 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:27 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 62,59 доллара. Это на 1,00% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут во вторник на фоне ожидания сокращения предложения на мировом рынке из-за санкций США против Венесуэлы и снижения добычи в странах ОПЕК. По данным Reuters, санкции США против Венесуэлы переключили внимание рынка на перспективу сокращения мировых поставок. В частности, добыча нефти странами ОПЕК в январе снизилась максимально за два года.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов США скорректировало приказ о введении санкций против крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы. Согласно изменениям, санкции отсрочены до 28 апреля.

Накануне цена нефти марки Brent превышала 63 долларов за баррель. Также сообщалось, что США могут ввести санкции против Турции за покупку золота у Венесуэлы.