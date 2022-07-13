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Нафта знову дорожчає після падіння нижче 100 доларів за барель

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Україна, Середа 13 липня 2022 08:55
Нафта знову дорожчає після падіння нижче 100 доларів за барель Фото: нафта дешевшає через сильний долар (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Нафта трохи зросла в середу, 13 липня, на наступний день після того, як вона впала нижче 100 доларів за барель вперше з квітня. Напередодні ціни впали більш ніж на 7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,2% до 99,73 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 0,1%, до 95,94 доларів.

У вівторок інвестори продавали нафтові позиції через побоювання, що агресивне підвищення процентних ставок для стримування інфляції спровокує економічний спад, який вдарить по попиту на нафту.

Ще одна проблема полягає в тому, що підвищення процентної ставки в США у відповідь на високу інфляцію підштовхне долар вгору, що також підірве ціни на нафту.

"Тривалі побоювання рецесії продовжують вражати ринок, в той час як сила долара і спалах випадків COVID в деяких частинах Китаю, безумовно, не допомагають", - сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу стратегії сировинних товарів в ING.

Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, вказав на очікуваний випуск гарячих даних по індексу споживчих цін в США в середу. Економісти, опитані агентством Reuters, очікують, що цифри покажуть, що інфляція в США прискорилася до 1,1% на місяць і 8,8% на рік.

Відновлені обмеження на поїздки через COVID-19 в Китаї також вплинули на ринок.

У вівторок індекс долара, який відстежує валюту по відношенню до кошика з шести валют, також виріс на початку дня до 108,56, найвищого рівня з жовтня 2002 року.

Нафта зазвичай оцінюється в доларах США, тому сильніший Долар робить сировину більш дорогим для власників інших валют, надаючи знижувальний тиск на попит і його ціну в доларах.

Тим часом ринок уважно стежить за візитом президента США Джо Байдена на Близький Схід, де він, як очікується, попросить Саудівську Аравію та інших виробників нафти в Перській затоці збільшити видобуток нафти, щоб допомогти стабілізувати ціни.

У щомісячному звіті, опублікованому у вівторок, ОПЕК очікує, що світовий попит на нафту зросте в 2023 році і ринок залишиться напруженим. За його оцінками, в 2023 році від його членів буде потрібно додатково 900 тисяч барелів на добу нафти, починаючи з 2022 року, щоб збалансувати ринок.

Нагадаємо, Нафта дешевшала 12 липня, оскільки нові заходи боротьби з COVID - 19 в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, і побоювання уповільнення світової економіки вплинули на перспективи попиту на паливо.

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