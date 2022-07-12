Нафта продовжує дешевшати: що вплинуло на ціни

Ціни на нафту впали у вівторок, 12 липня. Нові заходи боротьби з COVID-19 в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, і побоювання уповільнення світової економіки вплинули на перспективи попиту на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,3% до 105,75 доларів за барель до, в той час як американська нафта WTI з поставкою в серпні коштувала 102,64 долара за барель, знизившись на 1,4%.

"Зростаючі побоювання з приводу рецесії і триваючий млявий попит в Китаї тягнуть ціни на нафту вниз, хоча поточний баланс попиту і пропозиції залишається ненадійним", - відзначають аналітики консалтингової компанії Eurasia Group.

У багатьох китайських містах вводяться нові обмеження COVID-19, від зупинки бізнесу до блокування, щоб приборкати нові інфекції, оскільки в країні був виявлений високозаразний підваріант BA.5.2.1.

"Хоча Китай може застосувати більш цілеспрямований підхід у спробі придушити будь-який спалах, нам потрібно буде подивитися, як це буде працювати, враховуючи політику країни щодо нульового COVID", - сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу досліджень товарів в ING.

За його словами, в цілому побоювання з приводу попиту як і раніше впливають на ціновий рух. "Тим не менш, фундаментальні фактори носять конструктивний характер, враховуючи ситуацію з обмеженою пропозицією, яка збережеться як мінімум до кінця року. В результаті ми очікуємо, що зниження цін буде обмеженим", - додав аналітик ING.

Санкції проти Росії

Західні санкції проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну порушили торгові потоки нафти і палива. Були також інші скорочення маршрутів поставок енергоносіїв з Росії, основного постачальника нафти, палива і природного газу в Європу.

Занепокоєння з приводу перебоїв у роботі системи Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) зменшилося після того, як у понеділок російський суд скасував раніше прийняте рішення про припинення робіт на трубопроводі на 30 днів.

Тим не менш, трейдери і аналітики як і раніше побоюються, що Росія призупинить роботу трубопроводу, по якому Нафта доставляється з Казахстану в Чорне море, що може порушити 1% світових поставок сирої нафти.

Збільшення видобутку

Крім того, резервні потужності в Організації країн-експортерів нафти закінчуються, і більшість виробників працюють на максимальній потужності.

Президент США Джо Байден виступить з аргументами на користь збільшення видобутку нафти ОПЕК, коли зустрінеться з лідерами країн Перської затоки в Саудівській Аравії на цьому тижні, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.