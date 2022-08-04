Нафта знову дорожчає після падіння до довоєнних рівнів

Обидва контракти впали до найнижчого рівня з лютого на попередній сесії після того, як ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий показник видобутку нафти на 100 тисяч барелів на добу, що становить близько 0,1% від світового попиту на нафту.

"ОПЕК + погодилася збільшити видобуток на 100 тисяч барелів на добу у вересні, що набагато нижче, ніж видобуток в попередні місяці. Світовий енергетичний ринок як і раніше стикається з нестачею пропозиції", - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

Він додав, що ціни на нафту WTI "ймовірно будуть коливатися" між 90 і 100 доларами за барель.

Напередодні зустрічі ОПЕК + знизила свій прогноз профіциту ринку нафти в цьому році на 200 тисяч барелів на добу до 800 тисяч барелів на добу.

"Схоже, що ОПЕК + чинить опір закликам збільшити видобуток, тому що перспективи попиту на нафту продовжують погіршуватися. Світ бореться з триваючою глобальною енергетичною кризою, і він не отримає ніякої допомоги від ОПЕК+", - Едвард Мойя, старший аналітик OANDA.

За його словами, ціни на сиру нафту повинні знайти сильну підтримку близько рівня 90 доларів і в кінцевому підсумку відскочать до рівня 100 доларів за барель, навіть у міру прискорення глобального економічного спаду.

Перспективи попиту на нафту були затьмарені зростаючими побоюваннями економічного спаду в Сполучених Штатах і Європі, борговою кризою в країнах з ринком, що формується і суворою політикою щодо COVID-19 в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти.

Запаси сирої нафти в США також несподівано зросли минулого тижня, оскільки експорт скоротився, а нафтопереробні заводи скоротили обсяги виробництва, в той час як запаси бензину також несподівано зросли через уповільнення попиту.

Однак, підтримуючи ціни в четвер, каспійський трубопровідний Консорціум( КТК), який з'єднує казахстанські нафтові родовища з російським Чорноморським портом Новоросійськ, заявив, що поставки значно скоротилися, не надавши цифр.