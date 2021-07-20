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Нафта дорожчає після обвалу до мінімуму з початку літа

Автор: Олександр Білоус

Нафта подорожчала приблизно до 69 доларів за барель у вівторок, 20 липня, після падіння на 7% на попередній сесії. Обмежений фізичний ринок нівелював деякі побоювання з приводу впливу на попит зростаючого зараження COVID-19 і збільшення пропозиції ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Світовий попит як і раніше динамічно відновлюється, тому в найближчі місяці на ринку нафти повинен виникнути дефіцит пропозиції, незважаючи на збільшення видобутку, яке буде реалізовано ОПЕК+", - сказав Ойген Вайнберг з Commerzbank.

ОПЕК очікує, що світовий попит на нафту зросте на 6,6% в 2021 році, при цьому розширення буде зосереджено на другій половині року.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,2% до 69,03 доларів до 13:30 за київським часом після падіння на 6,8% в понеділок. Нафта WTI зросла на 0,6% до 66,81 доларів після падіння на 7,5% в понеділок.

Розпродаж в понеділок, який підштовхнув нафту до двомісячного мінімуму і вдарив по іншим ризиковим активам, таким як акції, був викликаний побоюваннями, що зростання числа заражень COVID-19 може знову викликати ослаблення попиту, в той час як ОПЕК+ вирішила додати пропозицію.

"При нинішньому стані справ важко очікувати, що ціни відновляться, якщо не буде знову взята під контроль стурбованість з приводу вірусу", - сказав Стівен Бреннок з нафтового брокера PVM.

У п'ятницю американські чиновники заявили, що варіант коронавірусу Delta в даний час є домінуючим штамом у всьому світі.

У неділю, 18 липня, міністри ОПЕК + домовилися збільшити поставки нафти з серпня на 0,4 млн барелів на добу, щоб знизити ціни, які на початку цього місяця досягли найвищого рівня приблизно за 2,5 року, оскільки світова економіка відновлюється після пандемії COVID-19.

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