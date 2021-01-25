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Нафта дорожчає, незважаючи на карантинні обмеження по всьому світу

Київ, Понеділок 25 січня 2021 13:03
Нафта дорожчає, незважаючи на карантинні обмеження по всьому світу
Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в понеділок, 25 січня, виросли, оскільки плани США зі стимулювання економіки компенсували нові побоювання з приводу удару по світовому попиту на паливо. У деяких країнах поновлюються обмеження, спрямовані на стримування сплесків зараження COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,56 %, до 55,71 доларів за барель до 12.30 київським часом. Нафта WTI з постачанням в березні виріс на 0,67% до 52,62 доларів.

"Незважаючи на те, що пандемія ще не сповільнюється, у цін на нафту є вагомі причини почати тиждень з прибутку", - сказав Бьорнар Тонхауген, голова відділу нафтових ринків Rystad Energy.

Американські законодавці мають намір обговорити розмір пакету допомоги від пандемії на 1,9 трильйона доларів, запропонований новим президентом Джо Байденом.

"Настрої були підтримані очікуваннями блокбастерного пакету допомоги від коронавірусу, але боротьба між оптимізмом щодо стимулів і вірусними проблемами продовжиться", - сказав Стівен Бреннок з брокера PVM.

У понеділок Китай повідомив про збільшення числа нових випадків COVID-19, що затьмарило перспективи попиту на найбільшому у світі імпортером нафти.

Як повідомляло РБК-Україна, в цьому місяці нафту Brent досягла 11-місячного максимуму в 57,42 доларів.

За прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долара за барель, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.

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