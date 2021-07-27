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Нафта дорожчає на тлі зростання числа вакцинацій від COVID-19 і відновлення попиту

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Вівторок 27 липня 2021 10:48
Нафта дорожчає на тлі зростання числа вакцинацій від COVID-19 і відновлення попиту Фото: ціни на нафту ростуть через зростання числа вакцинацій від COVID-19 (oilprice.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли у вівторок, 27 липня. Інвестори вважають, що обмежена пропозиція і зростання числа вакцинацій допоможуть компенсувати будь-який вплив на попит через зростання числа випадків COVID-19 у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 0,46% до 74,84 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,28%, до 72,11 доларів за барель.

Ціни зросли навіть після того, як Сполучені Штати випустили попередження про поїздки до Іспанії та Португалії через зростання випадків COVID-19, а представник Білого дому сказав, що більш широкі обмеження на поїздки не будуть скасовані через дуже заразний варіант Delta і зростання інфекцій в США.

"Ціни на нафту будуть коливатися на цьому тижні після відновлення всіх втрат від "Delta-спаду" з Понеділка минулого тижня", - написав у записці Джеффрі Халлі, старший аналітик Азіатсько-Тихоокеанського ринку OANDA.

Обнадійливим знаком попиту на паливо є те, що в понеділок Великобританія повідомила про найнижчу денну загальну кількість нових випадків COVID-19 з 4 липня, припускаючи, що недавній сплеск інфекцій подолав свій пік.

Аналітики, які відстежують дані про мобільність, як і раніше впевнені в попиті на паливо, розраховуючи на вакцинацію, щоб захиститися від нових суворих обмежень.

Очікується, що світові нафтові ринки залишаться в дефіциті, незважаючи на рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників (ОПЕК+), збільшити видобуток до кінця року.

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