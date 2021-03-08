Нафта дорожчає після атаки дронів на об'єкти в Саудівській Аравії

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent досягли позначки 71,38 долара за барель на початку торгів, самого високого рівня з 8 січня 2020 року, і були на рівні 69,57 доларів за барель до 12:00 за київським часом, піднявшись на 0,3%. Ф'ючерси на нафту WTI (США) на квітень подорожчали до 67,98 доларів, що є максимальним значенням з жовтня 2018 року. Однак потім ціна впала до 66,24 доларів.

У неділю єменська хусітські війська випустили дрони і ракети по центру нафтової промисловості Саудівської Аравії, у тому числі по об'єкту Saudi Aramco в Рас-Тануре, життєво важливого для експорту нафти, що Ер-Ріяд назвав невдалою атакою на глобальну енергетичну безпеку.

"У найближчій перспективі ми можемо побачити подальше зростання ринку, особливо тому, що зараз ринку, ймовірно, потрібно буде оцінювати деяку премію за ризик, оскільки ці атаки стають все більш частими", - відзначають аналітики ING у своєму звіті. Це було друге напад в цьому місяці після інциденту в Джидді 4 березня.

Хелима Крофт з RBC Capital заявила, що останній інцидент підкреслив, наскільки небезпечною залишається ситуація безпеки в регіоні майже через 18 місяців після іранських ударів 14 вересня 2019 року, які тимчасово зупинили половину видобутку нафти в королівстві.

Ціни на нафту марки Brent і WTI ростуть четверту сесію поспіль після того, як ОПЕК і її союзники вирішили зберегти у квітні практично без змін скорочення видобутку.

Ціни також зросли після того, як Сенат США схвалив законопроект про стимулювання зростання на 1,9 трильйона доларів, у той час як позитивні економічні дані із США і Китаю служать хорошою ознакою для відновлення світової економіки.