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Нафта дешевшає після заяви глави МВФ з приводу світової рецесії

Фото: ціни на нафту знижуються 24 травня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали у вівторок, 24 травня. Побоювання з приводу можливої рецесії переважили очікування обмеженої глобальної пропозиції і зростання попиту на паливо у зв'язку з літнім автомобільним сезоном в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,5% до 112,81 доларів за барель, ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 0,5%, до 109,74 доларів за барель.

Численні загрози світовій економіці перевершили побоювання присутніх на щорічному економічному саміті в Давосі. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що не очікує рецесії у великих економіках, але не може її виключити.

На питання на Всесвітньому економічному форумі, чи очікує вона рецесії, Георгієва відповіла: "Ні, не зараз. Це не означає, що про це не може бути й мови".

За її словами, глобальні економічні перспективи погіршилися протягом місяця після того, як МВФ знизив прогноз зростання на 2022 рік через війну проти України, уповільнення зростання в Китаї і стрибків світових цін, особливо на продукти харчування. "За короткий проміжок часу... горизонт потемнів".

Втрати були обмежені очікуваннями збереження високого попиту на бензин.

Сполучені Штати збираються вступити у свій пік сезону водіння, починаючи з вихідних дня поминання в кінці цього тижня.

Ембарго на імпорт російської нафти, ймовірно, буде погоджено Європейським союзом "протягом декількох днів", за інформацією його найбільшого члена Німеччини. При цьому Москва заявила, що її економічні зв'язки з Китаєм ростуть після того, як Захід опинився в ізоляції через вторгнення в Україну.

Світ зіткнувся з кризою постачання нафти, і більшість компаній бояться інвестувати в цей сектор, оскільки вони стикаються з проблемами зеленої енергії, сказав глава Saudi Aramco, додавши, що він не може розширювати виробничі потужності швидше, ніж обіцяв.

Нагадаємо, у квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 році - на 0,2 п. п. до 3,6%. Як заявили в МВФ, війна Росії проти України викличе "сейсмічні хвилі" у всьому світі.

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МВФ