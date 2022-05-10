Нафта дешевшає через уповільнення світової економіки і сильний долар

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у вівторок, 10 травня, продовживши різке зниження попереднього дня, сильний долар і зростаючі ризики рецесії посилили побоювання з приводу перспектив світового попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подешевшала на 1,2%, до 104,63 доларів. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 1,2%, до 101,84 доларів за барель. У понеділок обидва еталони продемонстрували найбільше денне процентне падіння з березня, впавши з березня на 5-6%.

Падіння цін на нафту відображало тенденції на світових фінансових ринках, оскільки інвестори позбувалися більш ризикованих активів через побоювання з приводу більш високих процентних ставок і їх впливу на економічне зростання.

Долар тримався близько 20-річного максимуму, що зробило нафту дорожчою для власників інших валют.

"Ситуація з COVID в Китаї, зростання ставок і зростаючі ризики рецесії не допомагають ризиковим активам", - сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу досліджень сировинних товарів ING.

Ціни на нафту зросли минулого тижня після того, як Європейська комісія запропонувала поетапне ембарго на російську нафту. Проте твердження було відкладено через запити східноєвропейських членів про винятки та поступки.

За словами джерела в ЄС, нова версія, яка в даний час розробляється, ймовірно, скасує заборону на танкери ЄС, що перевозять російську нафту, після тиску з боку Греції, Кіпру і Мальти.

"Очевидно, що члени (ЄС) намагаються прийти до угоди, що передбачає, що ми можемо побачити подальше пом'якшення запропонованого пакету", - сказав Паттерсон.

Фінансові ринки також прислухаються до побоювань, що економіка деяких європейських країн може постраждати в разі подальшого скорочення імпорту російської нафти або якщо Росія відповість припиненням поставок газу.

За повідомленням Reuters, німецькі офіційні особи таємно готуються до будь-якої раптової зупинки поставок російського газу за допомогою пакету заходів екстреної допомоги, який може включати в себе взяття під контроль критично важливих компаній.

Угорщина також підтвердила свою позицію, згідно з якою вона не прийме новий пакет пропонованих санкцій щодо Росії, поки не будуть дозволені її побоювання.