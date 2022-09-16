Нафта дешевшає третій тиждень поспіль: що впливає на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,3%, до 91,08 доларів за барель, але за тиждень впали на 1,9%. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на або 0,1%, до 85,20 доларів за барель, але також знизилися на 1,9% за тиждень.

"Сьогоднішній ранковий відскік цін на нафту можна охарактеризувати тільки як короткострокову корекцію, оскільки наступного тижня ФРС підвищить процентні ставки на 75 або 100 базисних пунктів", - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

За його словами, хоча ймовірність підвищення ставки на 100 базисних пунктів відносно мала, це внесе невизначеність в настрої учасників ринку. Таким чином, все ще існує ризик того, що ціни на нафту можуть впасти нижче наступного тижня.

Обидва бенчмарки втрачають третій тиждень поспіль, частково через сильний Долар США, що робить нафту дорожчою для покупців, що використовують інші валюти. Індекс долара знизився в п'ятницю, але залишився поблизу максимуму минулого тижня вище 110.

Інвестори готуються до підвищення процентної ставки в США наступного тижня після того, як дані показали розширення базової інфляції, а також на тлі зростаючих побоювань з приводу глобальної рецесії.

На ринок також вплинув прогноз Міжнародного енергетичного агентства про майже нульове зростання попиту на нафту в четвертому кварталі через слабший прогноз попиту в Китаї.

"Фундаментальні показники нафти як і раніше в основному негативні, оскільки перспективи попиту в Китаї залишаються під великим питанням, а боротьба ФРС з інфляцією, схоже, готова послабити економіку США", - відзначає аналітик OANDA Едвард Мойя.

Аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар сказав, що підтримав думку банку про те, що до кінця року ринки нафти будуть посилюватися, а Brent повернеться до 100 доларів за барель в четвертому кварталі.

Ціни на нафту також можуть отримати підтримку в четвертому кварталі, оскільки члени ОПЕК+, ймовірно, обговорять скорочення видобутку на своєму жовтневому засіданні, а Європа зіткнеться з енергетичною кризою на тлі невизначеності з поставками нафти і газу з Росії, додав Лі з CMC.