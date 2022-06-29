Нафта дешевшає після триденного зростання: що впливає на ціни

Ціни на нафту впали в середу, 29 червня, після зростання на попередніх трьох сесіях. Ринок коливається між побоюваннями з приводу стану світової економіки і нестачею світових запасів нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,7%, до 117,14 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,5% до 111,22 доларів за барель.

Обидва контракти зросли більш ніж на 2% у вівторок, оскільки побоювання щодо обмежених поставок через західні санкції щодо Росії переважують побоювання щодо того, що попит може знизитися в умовах потенційної рецесії в майбутньому.

"Ринок застряг у двотактному режимі між поточним погіршується макроекономічним фоном і насувається загрозою рецесії, протиставленої найсильнішому фундаментальному нафтовому ринку за останні десятиліття, а може бути, і коли-небудь", - відзначає Майк Тран з RBC Capital.

Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати вважаються єдиними двома членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), у яких є запасні потужності, щоб компенсувати втрати російських поставок. Проте коментарі міністра енергетики ОАЕ Сухаїла аль-Мазруї і президента Франції Еммануеля Макрона на цьому тижні вказують на те, що у цих виробників мало можливостей для подальшого збільшення виробництва.

"Інвестори скорегували позицію, але залишилися оптимістичними, очікуючи, що Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати не зможуть значно збільшити виробництво, щоб задовольнити відновлюється попит через зростання цін на авіагас", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер дослідження в Nissan Securities.

"Ціни на нафту, швидше за все, залишаться вище 110 доларів за барель, в тому числі через побоювання можливих перебоїв з поставками через урагани, оскільки США вступають в літо",-сказав він.

Стеля цін на російську нафту

Подальші зміни в торгівлі російською нафтою можуть відбутися після того, як у вівторок "Велика сімка" погодилася вивчити способи обмеження ціни на російську нафту, що дозволить збільшити поставки на ринок і обмежити доходи Москви.

Проте трейдери та аналітики скептично ставляться до того, як це буде працювати, і що така угода вимагатиме співпраці з боку Китаю та Індії.

"Обмеження цін може мати обмежений ефект, якщо воно не буде прийнято всіма країнами світу", - кажуть аналітики FGE.