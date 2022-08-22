Нафта дешевшає після триденного зростання: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні подешевшали на 1,2%, до 95,55 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у вересні, знизилися на 1,2% до 89,65 доларів за барель.

І Brent, і WTI росли в п'ятницю третій день поспіль, але за тиждень впали приблизно на 1,5% через зміцнення долара і побоювань з приводу попиту.

"Інвестори були стурбовані тим, що можливе різке підвищення ставок ФРС викличе економічний спад і знизить попит на паливо", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Зміцнення долара США, який коливався близько п'ятитижневого максимуму, також чинило тиск на ціни на нафту, оскільки робить нафту дорожчою для покупців в інших валютах.

Інвестори будуть уважно стежити за коментарями голови ФРС Джерома Пауелла, коли він виступить на щорічній Глобальній конференції центральних банків у Джексон-Хоул, штат Вайомінг, у п'ятницю.

У представників центрального банку США "ще багато часу", перш ніж їм потрібно буде вирішити, наскільки сильно підвищити процентну ставку, щоб схвалити на своєму політичному нараді 20-21 вересня, заявив у п'ятницю президент Федеральної Резервної Системи Річмонда Томас Баркін.

Вважається, що у ФРС більше можливостей для підвищення ставок, ніж у центральних банків інших великих економік, які є більш крихкими.

Тим часом, лідери США, Великобританії, Франції та Німеччини обговорили зусилля щодо відродження ядерної угоди з Іраном 2015 року, повідомив у неділю Білий дім, хоча ніяких додаткових подробиць надано не було.

Європейський союз і Сполучені Штати заявили минулого тижня, що вивчають реакцію Ірану на те, що ЄС назвав своєю "остаточною" пропозицією про відновлення угоди, згідно з якою Тегеран обмежив свою ядерну програму в обмін на ослаблення економічних санкцій.