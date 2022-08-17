Світові ціни на нафту знову зросли після падіння до мінімуму за півроку

Ціни на нафту виросли в середу, 17 серпня відновившись з шестимісячних мінімумів, досягнутих напередодні. Більш значне, ніж очікувалося, падіння запасів нафти і бензину в США нагадало інвесторам про те, що попит залишається стійким, навіть якщо його затьмарює перспектива глобальної рецесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,6%, до 92,90 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) виросли на 0,7% до 87,15 доларів за барель.

Контракти впали приблизно на 3% у вівторок, оскільки слабкі дані про будівництво житла в США викликали побоювання з приводу потенційної глобальної рецесії.

"Скорочення запасів бензину в США другий тиждень поспіль переконало інвесторів в тому, що попит є стійким, що спонукає до покупок", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

За його словами, проте очікується, що ринок нафти залишиться під тиском з досить високою волатильністю через побоювання з приводу потенційної глобальної рецесії.

Інвестори також очікували ясності щодо переговорів щодо відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року. За словами аналітиків, поставки нафти можуть зрости, якщо Іран і США приймуть пропозицію Європейського Союзу, яка зніме санкції з іранського експорту нафти.

ЄС і Сполучені Штати заявили у вівторок, що вивчають реакцію Ірану на те, що ЄС назвав своєю "остаточною" пропозицією щодо порятунку ядерної угоди 2015 року після того, як Тегеран закликав Вашингтон проявити гнучкість.

"Коли ціни на WTI були набагато вище 100 доларів, відновлення іранської ядерної угоди виглядало як потенційно виграшне середньострокове питання, але, мабуть, це менш переконливий аргумент в контексті поточних цін і безпеки", - сказала аналітик RBC Capital Хеліма Крофт.

За його словами, європейці, ймовірно, більш зацікавлені в укладенні угоди, враховуючи насувається брак поставок, з якою зіткнеться континент, коли в грудні вступлять в силу антиросійські санкції.

Європейський союз припинить закуповувати всю російську сиру нафту, що доставляється по морю, з початку грудня, а через два місяці заборонить всі російські нафтопродукти в рамках санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Москви в Україну.

Тим часом, у вівторок Barclays знизив свої прогнози цін на нафту Brent на 8 доларів за барель на 2022 і 2023 роки, оскільки очікує великого надлишку сирої нафти в найближчій перспективі через "стійких" поставок з Росії. Згідно з прогнозом, ціни на газ в 2023 році складуть 1283,5 доларів, у 2024 році - 1007,3 доларів.