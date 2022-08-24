Нафта дешевшає після різкого зростання: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту впали в середу, 24 серпня, взявши перепочинок після майже 4-відсоткового зростання напередодні. Нафта дешевшає на тлі зниження побоювань з приводу скорочення видобутку з боку ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 0,4%, до 99,82 доларів за барель після зростання на 3,9% у вівторок. Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 0,29%, до 93,47 доларів за барель, піднявшись на 3,7% напередодні.

Обидва контракти зросли у вівторок після того, як міністр енергетики де-факто лідера ОПЕК Саудівської Аравії відзначив можливість скорочення поставок, щоб збалансувати ринок, який він назвав "шизофренічним", оскільки паперові та фізичні ринки все більше розходяться.

"Хоча коментар Абдулазіза бін Салмана, можливо, дав більше, ніж встановлення мінімального рівня цін на нафту, ми очікуємо, що він буде дотримуватися закону спадної дохідності, якщо за ним не піде більше сигналів або дій з боку ОПЕК+ щодо обмеження видобутку", - сказав Вандал Харі, засновник постачальника послуг по аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Харі додав, що оскільки ОПЕК+ вже видобуває приблизно на 2,8 млн барелів на день менше свого місячного цільового показника, математика скорочення видобутку буде складніше, ніж зазвичай, не кажучи вже про політику.

Потенційне скорочення видобутку ОПЕК + не може бути неминучим і, ймовірно, співпаде з поверненням Ірану на нафтові ринки, якщо ця країна укладе ядерну угоду із Заходом.

Високопоставлений американський чиновник повідомив понеділок, що Іран відмовився від деяких зі своїх основних вимог щодо відновлення угоди.

"Зростання у вівторок було перебільшено, оскільки багато інвесторів знали, що буде потрібно кілька місяців, щоб іранська нафта вийшла на міжнародний ринок, навіть якщо буде досягнуто угоду про відновлення ядерної угоди Тегерана 2015 року, а це означає, що ОПЕК+ не буде так швидко скорочувати видобуток", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities.

"На ринку не так багато місця для зниження через високий попит на паливо для опалення в зимовий період", - сказав він, пославшись на те, що недавнє ралі на ринку пічного палива в США і зростання цін на природний газ підвищили очікування більш високого попиту на мазут і скорочення поставок сирої нафти.

Ціни на газ в США перевищили 10 доларів вперше за 14 років через різке зростання цін в Європі, де як і раніше обмежені поставки.