Нафта дешевшає після різкого зростання

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 0,3%, до 73,56 долара за барель після зростання на 2,2% у четвер. За підсумками тижня Brent повинен закінчити тиждень без змін. Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 0,3%, до 71,68 долара за барель після зростання на 2,3% у четвер. WTI втратила 0,2% за тиждень.

Ціни на нафту та інші ризиковані активи впали на початку тижня через побоювання з приводу економічних наслідків зростання числа випадків Covid-19 варіанту Delta в США, Великобританії, Японії та інших країнах. Контракти впали на 6 доларів у понеділок, але компенсували всі ці втрати, оскільки інвестори очікують, що загальний попит на сиру нафту залишиться високим через триваюче скорочення запасів нафти і зростання кількості вакцинацій.

Однак "загроза того, що штам Delta сповільнить відновлення світової економіки, далеко не зникла", - сказала Вандана Харі, енергетичний аналітик Vanda Insights.

"Принаймні, побоювання, що зберігаються, обмежать потенціал зростання цін на сиру нафту в порівнянні з поточними рівнями. У гіршому випадку ціни можуть знову повернутися до падіння", - сказав Харі.

Очікується, що зростання попиту буде випереджати нову пропозицію після угоди Організації країн-експортерів нафти і союзників (ОПЕК+), про додавання 400 тисяч барелів на день кожен місяць з серпня по грудень.

Аналітики, які підвищували прогнози цін на решту року, заявили, що зростання кількості вакцинацій обмежить вплив зростаючих інфекцій.

"Ми як і раніше спостерігаємо зростання цін на нафту в другому півріччі 2021 року, оскільки зростання попиту на нафту випереджає зростання пропозиції", - відзначає аналітик по сировинних товарах Commonwealth Bank Вівек Дхар. Він вважає, що до четвертого кварталу ціна на нафту марки Brent зросте до 85 доларів.