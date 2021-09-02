Нафта дешевшає після рішення ОПЕК+ продовжити нарощування видобутку

Нафта марки Brent впала на 0,1%, до 71,58 доларів за барель до 11:30 за київським часом. Нафта WTI впала на 0,1%, до 68,55 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), домовилися в середу продовжити політику поетапної відмови від рекордних скорочень видобутку, додаючи на ринок 400 тис. барелів добу. Тим не менш, ОПЕК+ підвищила прогноз попиту на 2022 рік. Група зіткнулася з тиском адміністрації президента США Джо Байдена, яка заявила, що "рада" тому, що група підтвердила свою прихильність збільшенню пропозиції.

"Що не так точно, чи зможе попит зростати так само швидко, як прогнозує ОПЕК+ і ринок, враховуючи ризик нових обмежень для боротьби з неврегульованим поширенням мутантів COVID", - сказав глава відділу нафтових ринків Rystad Energy Бьорнар Тонхауген

У США для перезапуску нафтопереробних заводів в Луїзіані можуть знадобитися тижні після урагану Іда, що пронісся по регіону. Оператори зіткнуться з нестачею електроенергії і води, що, ймовірно, знизить попит на нафту.

Енергетичні компанії щосили намагалися перезапустити платформи і трубопроводи в Мексиканській затоці, при цьому близько 1,4 млн барелів нафти на добу як і раніше не видобуваються.