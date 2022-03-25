Нафта дешевшає, оскільки США і союзники готові відкрити сховища

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%, до 118,57 доларів за барель після падіння на 2,1% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 0,4% до 111,87 долара за барель, знизившись на 2,3% на попередній сесії.

Обидва контракти продемонстрували свій перший тижневий приріст за три тижні: Brent готується до 10 - відсоткового стрибка, а WTI-до 7-відсоткового зростання на тлі побоювань з приводу скорочення пропозиції, оскільки ЄС обговорював бойкот російської нафти протягом тижня.

Побоювання з приводу поставок також посилилися після того, як термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) на Чорноморському узбережжі Росії припинив експорт в середу після того, як він був пошкоджений сильним штормом.

Казахстан заявив у четвер, що очікує, що КТК відновить відвантаження сирої нафти протягом місяця, але додав, що може перенаправити частину нафти на танкери на Каспійському морі і трубопроводи, що ведуть в російську Самару і в Китай.

Допомагаючи знизити ціни, Сполучені Штати і їх союзники обговорюють можливість подальшого скоординованого випуску нафти зі сховищ, заявила в четвер міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.

Крім того, в п'ятницю Сполучені Штати повинні оголосити про угоду з постачання в Європу більшої кількості американського зрідженого природного газу (СПГ) в цьому і наступному році