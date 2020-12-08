Нафта дешевшає через нові локдауни по світу

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 8 грудня, збільшивши втрати попередньої сесії. Нафта падає на тлі того, що Каліфорнія посилила блокування у зв'язку з Різдвом, а кількість випадків коронавірусу різко зросла в США і Європі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent Нафта марки Brent з поставкою в лютому впали на 0,39%, до 48,60 доларів за барель до 15.30 за київським часом. Нафта марки WTI з постачанням в січні знизилася на 0,66% до 45,46 доларів. Обидва еталонних контракти в понеділок втратили близько 1%.

Ціни на нафту на короткий час підвищилися після того, як перша у світі вакцина проти COVID-19 була застосована у Великобританії, але інвестори швидко зосередилися на зниження попиту на паливо.

В глобальному масштабі різке зростання числа випадків коронавіруса призвело до низки нових локдаунів, включаючи суворі заходи в Каліфорнії, Німеччини та Південній Кореї.

"Ситуація з пандемією продовжує бути дуже руйнівною у багатьох частинах США і деяких частинах Європи. Це вплине на настрої щодо попиту в найближчому майбутньому", - сказав Лахлан Шоу, керівник відділу дослідження сировинних товарів Національного банку Австралії.

Аналітики уважно стежать за зусиллями законодавців США схвалити новий пакет економічних стимулів. Стимули будуть необхідні для стимулювання росту робочих місць і, в свою чергу, попиту на енергію.

ОПЕК+, ймовірно, проведе своє наступне засідання 4 січня після того, як минулого тижня члени групи домовилися про збільшення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу в наступному місяці.

Нагадаємо, падіння цін на енергоресурси призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну в січні-жовтні 2020 року впав на 33% до 6,350 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту Brent і WTI зросли більш ніж на 20% в листопаді, що є самим сильним щомісячним приростом з травня. Цьому сприяли надії на те, що три багатообіцяючі вакцини можуть підтримати відновлення економіки і підвищити попит на паливо.