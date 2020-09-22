Нафта дешевшає через нові карантинні обмеження по всьому світу

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 22 вересня, оскільки останній тропічний шторм в Мексиканській затоці втратив силу, Крім того, занепокоєння з приводу попиту на паливо зберігається через спалахи коронавірусу по всьому світу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,1% до 41,41 доларів за барель до 8:30 за київським часом, на WTI впали 0,1% до 39,27 доларів за барель.

Обидва контракти втратили близько 4% у понеділок. Падіння цін було викликане побоюваннями, що зростання числа випадків коронавірусу на основних ринках може призвести до нових обмежень і знизити попит.

"На цьому тижні ринок перебудовується з урахуванням імовірної зупинки економічного відновлення в Європі, оскільки кілька країн регіону вводять нові обмеження, щоб стримати сплеск коронавірусу", - сказала Вандал Харі, енергетичний аналітик сінгапурської компанії Vanda Insights.

Ринки нервують з приводу попиту в таких країнах, як Великобританія, де вводяться нові обмеження. Представники охорони здоров'я США також попереджають про нову хвилю взимку.

Нагадаємо, Barclays Commodities Research підвищив прогноз цін на нафту на 2020 рік, пославшись на обмежений потенціал зниження прогнозу попиту. Банк підвищив свої прогнози цін на нафту марки Brent і WTI на 2020 рік на 2 долари до 43 доларів за барель і 39 доларів відповідно. У 2021 році банк очікує, що ціни на Brent і WTI в середньому складуть 53 і 50 доларів за барель відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.