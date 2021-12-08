Нафта дешевшає через неясність з потенційними збитками від штаму "Омікрон"

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5%, до 75,04 доларів за барель після підвищення на 3,2% у вівторок. Нафта WTI торгувалася по 71,50 долара за барель, впавши на 0,8%, після зростання на 3,7% на попередній сесії.

Після обвалу минулого тижня ціни на нафту відновилися на початку цього тижня на зростаючому оптимізмі, що "Омікрон" не завдасть серйозного економічного збитку.

"Відновлення перервалося, оскільки інвестори намагалися підтвердити вплив варіанту "Омікрон" перед подальшими покупками", - сказав Сатору Йошида, сировинний аналітик Rakuten Securities.

Штам "Омікрон" може частково уникнути захисту від двох доз вакцини від COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech, повідомив у вівторок керівник дослідницької лабораторії Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я в ПАР.

"Інвестори все ще не повністю оптимістичні і поки займають вичікувальну позицію", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

За його словами, ринок також приділяє увагу ядерним переговорам Ірану, напруженості між Росією і Україною і погоді взимку в Північній півкулі.

Непрямі переговори між Вашингтоном і Тегераном про відновлення їх ядерного пакту поновилися тиждень тому, але перервалися в п'ятницю, а відновлення заплановано на кінець цього тижня, оскільки західні офіційні особи висловили тривогу з приводу вимог Ірану. Німеччина хоче, щоб Іран представив реалістичні пропозиції на переговорах щодо його ядерної програми.

Тим часом, президент США Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна у вівторок, що Захід прийме до Росії "рішучі економічні та інші заходи", якщо вона вторгнеться в Україну, в той час як Путін зажадав гарантій, що НАТО не буде розширюватися далі на схід.

Байден попередив Путіна, що він може зіткнутися з жорсткими економічними санкціями, зривом запуску газопроводу "Північний потік-2" в Європу і що Сполучені Штати і європейські союзники нададуть Україні додаткові оборонні можливості.