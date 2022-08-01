Нафта дешевшає на початку тижня: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту впали в понеділок, 1 серпня, оскільки слабкі дані по виробництву з Китаю і Японії за липень вплинули на перспективи попиту. Інвестори приготувалися до зустрічі на цьому тижні офіційних осіб ОПЕК+ щодо коригування пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,1%, до 102,78 доларів за барель. Американська нафта марки WTI торгувалася на рівні 97,19 долара за барель, знизившись на 1,5%.

Нові обмеження, введені через COVID-19, звели нанівець короткочасне відновлення активності заводів в Китаї, найбільшому в світі імпортері сирої нафти, яке спостерігалося в червні.

"Розчаровуючий виробничий PMI Китаю є основним фактором, який сьогодні чинив тиск на ціни на нафту", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

За її словами, дані показують дивовижне скорочення економічної активності, засвідчуючи, що відновлення другої за величиною економіки світу після карантину може бути не таким позитивним, як очікувалося раніше, що затьмарило перспективи попиту на ринках сирої нафти.

Brent і WTI завершили Липень з другим щомісячним падінням поспіль вперше з 2020 року, оскільки стрімке зростання інфляції і більш високі процентні ставки викликають побоювання з приводу рецесії, яка підірве попит на паливо.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзники, включаючи Росію, групу, відому як ОПЕК+, зберуться в середу, щоб прийняти рішення про видобуток у вересні. Зустріч відбудеться після візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії минулого місяця.

"Хоча візит президента Байдена до Саудівської Аравії не дав негайних результатів від нафти, ми вважаємо, що королівство відповість взаємністю, продовжуючи поступово збільшувати видобуток", - відзначає аналітик RBC Capital Хеліма Крофт.

На початку серпня ОПЕК + повністю скасувала рекордні скорочення видобутку з тих пір, як в 2020 році вибухнула пандемія COVID-19.

Новий генеральний секретар групи Хайтам аль-Гайс в неділю підтвердив, що членство Росії в ОПЕК+ життєво важливо для успіху угоди, повідомила кувейтська газета Alrai.

Тим часом, видобуток нафти в США продовжувала зростати, оскільки кількість бурових установок в липні збільшилася на 11, що є рекордним показником за 23 місяці, свідчать дані Baker Hughes.