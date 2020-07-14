Нафта дешевшає на тлі зростання випадків Covid-19 по всьому світу

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Липень може стати складним місяцем для ринку нафти

Ціни на нафту впали у вівторок, 14 липня, з-за побоювань, що нові обмеження на бізнес у зв'язку зі зростаючою кількістю випадків коронавірусу в США можуть загрожувати відновлення попиту на паливо. Крім того, ринки очікують зустрічі міністрів ОПЕК+, на якій може бути прийнято рішення про збільшення видобутку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 1,22%, до 42,20 доларів за барель до 10:00 за київським часом, нафта WTI знизилася на 1,35% до 39,56 доларів за барель.

Губернатор Каліфорнії розпорядився в понеділок закрити бари, а ресторанах, кінотеатрах, зоопаркам і музеям припинити роботу в приміщеннях, оскільки кількість випадків коронавірусу і госпіталізації різко зросла.

Заходи в Каліфорнії послідували за недавнім відновленням деяких обмежень в інших штатах, таких як Флорида і Техас.

"З урахуванням того, що в Каліфорнії зараз м'яке блокування, липень може стати ще більш складним місяцем для нафти, ніж очікувалося, з ще більшою кількістю проблем, пов'язаних з невизначеністю, пов'язаною з коронавірусом", - зазначив ринковий стратег AxiCorp Стівен Іннес.

Поступове зростання попиту на нафту в міру того, як країни пом'якшують карантин, і рекордні скорочення видобутку ОПЕК+ наближають ринок нафти до балансу, сказав у понеділок генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Нафтотрейдери також чекають зустрічі спільного міністерського моніторингового комітету (JMMC) ОПЕК+, на якій міністри оцінять стан нафтового ринку і рівень дотримання обмежувальної угоди. Зустріч пройде у вівторок і в середу.

"З урахуванням того, що Brent поки не здатна вирватися з діапазону 40-44 доларів за барель, і з урахуванням зниження відкритого попиту на нафтові ф'ючерси, здається, що деякі інвестори фіксують прибуток і шукають альтернативи в інших класах активів", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Нагадаємо, очікується, що ОПЕК і Росія знизять свою скорочення поставок нафти до 7,7 млн барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, з-за падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.