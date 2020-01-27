Нафта дешевшає на тлі побоювань про вірус з Китаю

Світові ціни на нафту в понеділок, 27 січня, знизилися більш ніж на 2% до багатомісячних мінімумів у зв'язку з тим, що зростаюче число заражених новим коронавірусом в Китаї підсилило побоювання про попит на сировину. Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 1,28 долара за барель, або на 2,1%, до 59,41 долара до 08:44 за Києвом, раніше впавши до 58,68 долара - найнижчого рівня з кінця жовтня. Ціни на нафту WTI знизилися на 1,24 долара, або на 2,3%, до 52,95 долара, раніше опустившись до 52,15 долара, найнижчого рівня з початку жовтня.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман, прагнучи заспокоїти ринок, заявив в понеділок, що спостерігає за розвитком подій у Китаї, і висловив упевненість у тому, що новий вірус буде локалізовано.

За його словами, ринки "в першу чергу проваджені психологічними факторами і вкрай негативними очікуваннями деяких учасників ринку, незважаючи на досить обмежений вплив (вірусу) на світовий попит на нафту".

"Такий крайній песимізм спостерігався ще у 2003 році під час спалаху атипової пневмонії, хоча і не призвів до значного скорочення попиту на нафту", - сказав принц Абдулазіз.

Через здатність коронавірусу поширюватися все більш активніше більшість фінансових ринків постраждали, хоча багато з них закриті в Азії за новорічних свят.

На нафту зараз навряд чи знайдеться багато покупців, принаймні до тих пір, поки не з'являться конкретні ознаки взяття під контроль... коронавірус", сказав Джеффрі Хеллі, старший ринковий аналітик OANDA.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що ціни на нафту трохи знизяться і в середньому складуть 59 доларів за барель у 2020 2021 роках. Порівняно з прогнозом СБ від червня 2019 року очікування на 2020 рік зменшено на 3,9%. За даними СБ, ціни барель у 2019 році на нафту склали в середньому 61 долар за барель, що на 10% нижче рівня 2018 року.

Нагадаємо, спалах короновірусу був вперше зафіксований в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді, Австралії, Малайзії.