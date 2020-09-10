Нафта дешевшає на тлі побоювань про перспективи світової економіки

Ціни на нафту знижуються в четвер, 10 вересня, оскільки перспективи попиту як і раніше затьмарені зростанням числа випадків коронавірусу у багатьох країнах. Крім того, запаси нафти в США несподівано зросли минулого тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent впала 1,01%, до 40,38 доларів за барель до 11:10 за київським часом. Нафта WTI впала на 1,29% до 37,58 доларів за барель. У середу Brent подорожчала на 3,5%, WTI - на 2,5%.

Аналітики ANZ відзначають, що ринок нафти знаходиться під тиском у зв'язку з перспективами як низького попиту, так і зростання пропозиції. "Сезон техобслуговування (НПЗ) та обережний підхід з боку нафтопереробних підприємств повинні стримувати попит на сиру нафту", - зазначили в банку, маючи на увазі регулярні планові відключення на нафтопереробних комплексах.

За даними Американського інституту нафти (API) в середу, у зв'язку зі зростанням числа випадків коронавірусу в декількох штатах США запаси сирої нафти в країні виросли на 3 млн барелів за тиждень до 4 вересня.

Відзначимо, із-за падіння цін на нафту, в січні-серпні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 38% до 5,125 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.