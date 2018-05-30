Нафта Brent торгується вище 76 доларів за барель

Вартість бареля нафти Brent становить 76,26 доларів за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 30 травня 2018 року, становить понад 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:09 30 травня ціна бареля нафти Brent знаходиться на рівні 76,26 доларів за барель. Це на 1,09% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що "Укртранснафта" завершила процес вивезення нафти Urals, що належить їй, з території Кременчуцького НПЗ (кінцевий бенефіціар - український бізнесмен Ігор Коломойський) в рамках виконання мирової угоди з ПАТ "Укртатнафта".

Інформацію про вивезення палива підтвердив перший заступник генерального директора "Укртранснафти" Андрій Пасішник.