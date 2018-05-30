Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нефть Brent торгуется выше 76 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    30.05.2018 - 15:29
Фото: морская буровая платформа (wikipedia.org)
Фото: морская буровая платформа (wikipedia.org)

Стоимость барреля нефти Brent составляет 76,26 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня днем, 30 мая 2018 года, составляет более 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:09 30 мая цена барреля нефти Brent находится на уровне 76,26 долларов за баррель. Это на 1,09% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, 29 мая сообщалось, что "Укртранснафта" завершила процесс вывоза принадлежащей ей нефти Urals с территории Кременчугского НПЗ (конечный бенефициар - украинский бизнесмен Игорь Коломойский) в рамках выполнения мирового соглашения с ПАО "Укртатнафта".

Информацию о вывозе топлива подтвердил первый заместитель генерального директора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.

Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель Нефть Brent торгуется ниже 75 долларов за баррель
Теги публикации: нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top