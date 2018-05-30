Нефть Brent торгуется выше 76 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти Brent составляет 76,26 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня днем, 30 мая 2018 года, составляет более 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:09 30 мая цена барреля нефти Brent находится на уровне 76,26 долларов за баррель. Это на 1,09% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, 29 мая сообщалось, что "Укртранснафта" завершила процесс вывоза принадлежащей ей нефти Urals с территории Кременчугского НПЗ (конечный бенефициар - украинский бизнесмен Игорь Коломойский) в рамках выполнения мирового соглашения с ПАО "Укртатнафта".

Информацию о вывозе топлива подтвердил первый заместитель генерального директора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.