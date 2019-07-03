Нефьодов запропонував скоротити кількість митниць в п'ять разів

Максим Нефьодов, який переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби, вважає за необхідне скоротити кількість митників, а також кількість митниць в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Як зазначив Нефьодов, зараз у Державній митній службі працює 10300 осіб, з яких 6000 - це митники "з печатками", тобто ті, які фізично працюють, решта - це персонал.

Майбутній керівник Митниці заявив, що порівняно з Польщею в Україні мало митників.

"Я проти збільшення кількості держслужбовців. Як ліберал я тільки за їх скорочення, але скорочувати зараз можна лише з огляду на адміністративні функції. Просто так скоротити 2000 людей неможливо. Проте в контексті об'єднання митниць це реально. На митницях, особливо там, де нема кордону, адмінперсонал становить більшу частину штату", - додав він.

Нефьодов вважає за необхідне скоротити кількість митниць у п'ять разів. "Зараз у нас 26 митниць. Це надмірна кількість. Я прихильник того, щоб їх було п'ять чи шість", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Комісія вищого корпусу державної служби 25 червня рекомендувала Кабінету міністрів призначити главою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Зазначимо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на державну митну службу україни та Державну податкову службу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергій Верланов.