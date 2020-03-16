Нефьодов: маски стали більш популярним товаром для контрабанди, ніж сигарети

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що в Україні за ці вихідні маски у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі стали більш популярним товаром для контрабанди, ніж сигарети. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Нефьодов зазначив, що тільки за минулі вихідні спільними зусиллями зупинений експорт близько 130 тис. штук масок різних типів.

"У нас за ці вихідні маски стали більш популярним товаром для контрабанди, ніж сигарети", - заявив він.

Крім того, за словами Нефьодова, з точки зору експорту/імпорту та критичного імпорту, який повинен потрапляти в Україну, ситуація повністю під контролем.

"Кабмін тимчасово закрив 94 пункти пропуску, але ті що залишились досить. Ми просимо всіх з розумінням поставитися до того, що логістика може бути уповільнена, тому що машини в більшості випадках проходять санітарну обробку, тому пропускна здатність нижче", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що в понеділок, 16 березня, в установи охорони здоров'я по всій Україні передадуть 10 млн медичних масок зважаючи на пандемію коронавірусу.