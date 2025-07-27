"Недружественный жест": массовая депортация из Эквадора заключенных вызвала дипломатический взрыв

Решение Эквадора депортировать сотни колумбийских заключенных вызвало острую реакцию со стороны Колумбии и привело к взаимным обвинениям между двумя соседними государствами.

Заявление Колумбии

В пятницу, 25 июля, Министерство иностранных дел Колумбии обнародовало заявление, в котором назвало действия Эквадора - депортацию заключенных без предварительной договоренности - нарушением международного права и "недружественным жестом".

Колумбия акцентировала внимание на необходимости согласования таких решений, особенно когда речь идет о правах заключенных граждан.

Кстати, колумбийское правительство уже давно настаивает на необходимости обеспечения прав заключенных. Этот вопрос стал особенно актуальным после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа еще в прошлом году объявил о намерении депортировать иностранных заключенных, в частности колумбийцев, для уменьшения перенаселенности в тюрьмах страны.

Ответ Эквадора

В ответ, в субботу, 26 июля, правительство Эквадора опровергло обвинения и заявило, что сообщило консульству Колумбии в Кито о начале процедур депортации еще с 8 июля.

Кроме того, МИД Эквадора заявил, что все мероприятия проходят в сотрудничестве с национальной полицией. В правительстве страны подчеркнули, что права и безопасность депортированных лиц обеспечиваются должным образом.

Кто нарушает права заключенных

Ситуация обостряется на фоне более широкой проблемы: Эквадор усиливает меры безопасности из-за активности организованных преступных группировок, в частности в приграничных с Колумбией районах.

Так, в прошлом месяце Министерство обороны Эквадора объявило об увеличении численности войск на границе на 30% после столкновений с военизированными формированиями.