Незадоволені через можливий візовий бан росіяни можуть скаржитися в Кремль, - Кулеба

Росіяни, незадоволені перспективою візового бана, можуть направити свої скарги в Кремль і своїм співвітчизникам, які підтримують війну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter-аккаунт .

"Росіяни, незадоволені перспективою заборони на туристичні поїздки в Європу, можуть направити свої скарги в Кремль і більше 70% своїх співвітчизників, що підтримують війну", - написав міністр, додавши, що "ніхто не пропонує забороняти тим небагатьом росіянам, яким може знадобитися притулок або гуманітарний в'їзд".

Нагадаємо, президент України закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян в країни Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.

Таку ініціативу вже підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Крім того, МЗС Чехії запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

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