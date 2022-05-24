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Недостатньо для потреб бюджету. Україна у травні отримає до 2 млрд доларів від союзників, - Мінфін

Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (facebook.com/sergey.marchenko.54)
Автор: Іван Носальський

У травні Україна отримає до 2 мільярдів доларів фінансової допомоги від країн-союзників. Цього недостатньо для того, щоб покрити місячні витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council.

"У травні ми не матимемо цієї суми (5 млрд доларів - ред.). Зараз ми отримали лише 1,2 млрд. доларів. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до 2 млрд доларів, але не 5 млрд доларів", - наголосив глава Мінфіну.

Марченко зазначив, що міністерство може частково закривати цю проблему за допомогою військових облігацій, але за місяць можливо залучити до 1 млрд доларів через цей інструмент.

Нацбанк також допомагає частково вирішити проблему ліквідності. Такі заходи Україна погодила з міжнародними партнерами.

"Ми не використовуємо цей інструмент (фінансування Нацбанку - ред.) як ключовий. Але коли ми бачимо проблеми з ліквідністю на казначейському рахунку, ми приходимо до центробанку", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що в травні Кабмін очікував отримати 5 млрд доларів міжнародної допомоги. Про це були домовленості із головою МВФ Кристаліною Георгієвою.

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