Недостатньо для потреб бюджету. Україна у травні отримає до 2 млрд доларів від союзників, - Мінфін

"У травні ми не матимемо цієї суми (5 млрд доларів - ред.). Зараз ми отримали лише 1,2 млрд. доларів. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до 2 млрд доларів, але не 5 млрд доларів", - наголосив глава Мінфіну.

Марченко зазначив, що міністерство може частково закривати цю проблему за допомогою військових облігацій, але за місяць можливо залучити до 1 млрд доларів через цей інструмент.

Нацбанк також допомагає частково вирішити проблему ліквідності. Такі заходи Україна погодила з міжнародними партнерами.

"Ми не використовуємо цей інструмент (фінансування Нацбанку - ред.) як ключовий. Але коли ми бачимо проблеми з ліквідністю на казначейському рахунку, ми приходимо до центробанку", - пояснив міністр.