В Киевской области уточнили последствия вчерашнего ракетного удара

В воскресенье, 30 июня, российские захватчики ударили ракетами по Киевской области. В результате атаки пострадало трое человек, один из них - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).
Отмечается, что пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.
В то же время, в результате падения обломков на территории одного из районов области, повреждены три частных дома. В частности, выбиты окна, двери, посечены стены.
Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств - автомобили и мотоцикл.
На месте продолжают работать оперативные службы.
Вечером в воскресенье, 30 июня, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Позже в столице прогремели взрывы. В результате работы сил ПВО, обломки сбитой ракеты повредили многоэтажный дом.
Сначала было известно о двух пострадавших. Впоследствии число пострадавших возросло.
В Киевской городской военной администрации рассказали, что этой атакой россияне пыталась разведать методы и средства, чтобы усовершенствовать обстрелы столицы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.