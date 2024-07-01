RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области уточнили последствия вчерашнего ракетного удара

Фото: россияне обстреляли ракетами Киевскую область, пострадал ребенок (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воскресенье, 30 июня, российские захватчики ударили ракетами по Киевской области. В результате атаки пострадало трое человек, один из них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время, в результате падения обломков на территории одного из районов области, повреждены три частных дома. В частности, выбиты окна, двери, посечены стены.

Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств - автомобили и мотоцикл.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Ракетный удар по Киеву и области 30 июня

Вечером в воскресенье, 30 июня, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Позже в столице прогремели взрывы. В результате работы сил ПВО, обломки сбитой ракеты повредили многоэтажный дом.

Сначала было известно о двух пострадавших. Впоследствии число пострадавших возросло.

В Киевской городской военной администрации рассказали, что этой атакой россияне пыталась разведать методы и средства, чтобы усовершенствовать обстрелы столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украины