Рейтинг Порошенко за тиждень виріс

Розрив між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на виборах 2019 за тиждень скоротився. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені в ході ефіру телеканалу "112-Україна".

Зокрема, якщо 6-7 квітня за Порошенка-Зеленського готові були проголосувати 30,1-69,9 респондентів, пізніше, 8-9 квітня розрив виріс до 75,5-24,5%, однак потім розрив між кандидатами різко скоротився до 38,1-61,9% відповідно.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю 6-15 квітня серед 2000 респондентів старше 18 років на основі випадкової вибірки мобільних номерів по всій Україні. У вибірку не включені території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі регіони Донецької і Луганської областей.