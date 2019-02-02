За тиждень прикордонники не пропустили 115 осіб через КПВВ на Донбасі

Відмови стосувалися несправності в документах або відсутності необхідного переліку документів

В течение недели пограничники отказали в пропуске через линию столкновения 115 лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прес-службы Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Как отмечается, отказы касались неисправности в документах или отсутствия необходимого перечня документов.

Всего за указанный период через линию столкновения было оформлено 240 тысяч граждан и 28,5 тысячи транспортных средств.

В то же время подконтрольные России боевики три раза нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя граждан к КПВВ после истечения определенного времени их работы. Так, по отдельным решениям командования Объединенных сил в этих случаях была продолжена работа контрольных пунктов и пограничниками дополнительно пропущены через линию столкновения 146 граждан и 63 транспортных средства.

Пограничными нарядами было выявлено 10 паспортов Украины, которые содержали признаки частичной подделки, три незаконных идентификационных документа, выданных оккупационной администрацией РФ.

К административной ответственности на КПВВ на линии соприкосновения привлечено 5 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке украинско-российской границы.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки, 1 февраля 2019 года, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли 36,7 тыс. лиц.